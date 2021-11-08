Тулякам расскажут о древнем городище Гора Услань Фото: материалы пресс-служб

В лекции цикла, посвященного древним и наиболее знаковым городищам тульского края, пойдет речь о памятнике, который был открыт всего пару лет назад. Это городище у деревни Гора Услань. Оно расположено на территории Тульских засек, на левом берегу Упы.

Городище представляет собой многослойное поселение, жизнь на котором началась еще в самом начале раннего железного века (VIII в. до н.э.) и продолжалась до V-IV веков до нашей эры. Благодаря раскопкам удалось изучить систему фортификации, представленную остатками двух стен и эскарпа.

Среди наиболее выразительных находок, обнаруженных на территории памятника, следует отметить скифские наконечники стрел, бронзовую подвеску и уникальную не только для нашей территории находку роговой рукояти кинжала.

Лекция заведующего отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле», кандидата исторических наук Евгения Столярова пройдет 10 ноября в 18.30 в научном центре «Археология и реставрация».