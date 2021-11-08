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Происшествия8 ноября 2021 11:56

В Туле безработная женщина украла из магазина антифриз и средства личной гигиены

Полиция уже установила подозреваемую в краже
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле безработная женщина украла из магазина антифриз и средства личной гигиены

В Туле безработная женщина украла из магазина антифриз и средства личной гигиены

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции областной столицы установила подозреваемую в краже. В дежурную часть города Тула поступило заявление о краже из торгового зала, расположенного по улице Сойфера антифриза и средств личной гигиены.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личность похитительницы. Ей оказалась нигде не работающая 38-летняя жительница Ясногорска, которая уже призналась в содеянном.