На улице Кирова в Туле высадили красные остролистые клены Фото: материалы пресс-служб

На минувшей неделе напротив школы № 22 на улице Кирова на месте выкорчеванных в прошлом году старых деревьев высажено 20 красных остролистных кленов.

Озеленение также коснулось поселка Ленинского, где посажены 70 серых спирей и 30 пурпурных ив, поселка Рождественского - 40 пурпурных ив и Обидимо - 131 японская спирея.

Работы по озеленению в городе планируют завершить к середине ноября. Непосредственно в городе они коснутся 16 объектов, в частности улиц Кауля, Первомайская, Максимовского. Всего же в этом году будет высажено более 430 деревьев и 2 800 кустарников.