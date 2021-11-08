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Общество8 ноября 2021 10:38

На улице Кирова в Туле высадили красные остролистые клены

В городе полным ходом идет осенняя кампания по озеленению
Игорь КОПЫТОВ
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На улице Кирова в Туле высадили красные остролистые клены

На улице Кирова в Туле высадили красные остролистые клены

Фото: материалы пресс-служб

На минувшей неделе напротив школы № 22 на улице Кирова на месте выкорчеванных в прошлом году старых деревьев высажено 20 красных остролистных кленов.

Озеленение также коснулось поселка Ленинского, где посажены 70 серых спирей и 30 пурпурных ив, поселка Рождественского - 40 пурпурных ив и Обидимо - 131 японская спирея.

Работы по озеленению в городе планируют завершить к середине ноября. Непосредственно в городе они коснутся 16 объектов, в частности улиц Кауля, Первомайская, Максимовского. Всего же в этом году будет высажено более 430 деревьев и 2 800 кустарников.