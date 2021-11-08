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Здоровье8 ноября 2021 10:03

Тульский минздрав прояснил ситуацию с возможной вакцинацией детей

Также ведомство ответило на ряд актуальных вопросов
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский минздрав прояснил ситуацию с возможной вакцинацией детей

Тульский минздрав прояснил ситуацию с возможной вакцинацией детей

Фото: Алексей ФОКИН

Так, согласно официальной информации регионального министерства здравоохранения, в настоящее время проводятся только клинические исследования вакцины «Спутник V» для детей и подростков 12-17 лет. Но вакцинация детей от коронавируса пока не проводится. Поэтому лучшая защита для младшего поколения - вакцинация родителей.

Ведомство разъяснило, что ревакцинироваться не обязательно «Спутником Лайт». По согласованию с врачом прививочного пункта можно ревакцинироваться и «Спутником V» либо другой российской двухкомпонентной вакциной.

Также даны разъяснения о том, что при возвращении из-за границы те, кто имеет действующий сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего, освобождаются от сдачи ПЦР-тестов. А в случае постановки официального диагноза заболевания коронавирусной инфекцией медработник назначает лечение и обеспечивает лекарственными препаратами на полный курс лечения на дому.