Тульский минздрав прояснил ситуацию с возможной вакцинацией детей Фото: Алексей ФОКИН

Так, согласно официальной информации регионального министерства здравоохранения, в настоящее время проводятся только клинические исследования вакцины «Спутник V» для детей и подростков 12-17 лет. Но вакцинация детей от коронавируса пока не проводится. Поэтому лучшая защита для младшего поколения - вакцинация родителей.

Ведомство разъяснило, что ревакцинироваться не обязательно «Спутником Лайт». По согласованию с врачом прививочного пункта можно ревакцинироваться и «Спутником V» либо другой российской двухкомпонентной вакциной.

Также даны разъяснения о том, что при возвращении из-за границы те, кто имеет действующий сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего, освобождаются от сдачи ПЦР-тестов. А в случае постановки официального диагноза заболевания коронавирусной инфекцией медработник назначает лечение и обеспечивает лекарственными препаратами на полный курс лечения на дому.