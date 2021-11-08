Лекции и семинары будут проходить очно в аудиториях университета, за исключением массовых поточных лекций Фото: Алексей ФОКИН

Студенты ТулГУ продолжат учиться в смешанном формате. Об этом сообщили представители университета. По их словам, решение принято по приказу Министерства образования и науки и указу губернатора области.

Лекции и семинары будут проходить очно в аудиториях университета, за исключением массовых поточных лекций по дисциплинам: история России, всеобщая история, правоведение и противодействие коррупции, основы управления проектной деятельностью и предпринимательства, управление проектной деятельностью и бизнес-планирование, валеология, психология лидерства и командной работы. Эти занятия переводятся в дистанционный формат.

Также сообщается, что расписание скорректируют до 14 ноября таким образом, что все дистанционные занятия будут проводиться в отдельные дни.