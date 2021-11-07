20-летний уклонист от службы в армии из Киреевского района Тульской области предстанет перед судом Фото: Алексей ФОКИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Киреевского района, обвиняющегося в уклонении от призыва на срочную военную службу. Так, в сентябре-октябре текущего года парень неоднократно не являлся на медосмотр и призывную комиссию в военкомат. При этом повестку он получил, а причин для отсрочки или освобождения он не имел.

Обвиняемый свою вину признал. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Парню грозит до 2 лет лишения свободы.