В Тульской области выявлено пять поддельных сертификатов о вакцинации Фото: Алексей ФОКИН

За последние несколько дней за нарушение масочного режима на предприятиях торговли составлено 258 протоколов, еще 74 – на граждан на остановках, 21 – на пассажиров в общественном транспорте. Кстати, 26 из них - на граждан, совершивших нарушения повторно.

Только за один из дней на заканчивающейся неделе в трех районах - Плавском, Киреевском и Ясногорском - по одному протоколу на родителей из каждого составлено за посещение общественных объектов несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

3 ноября пресечено 5 фактов незаконного получения сертификата о вакцинации без фактической прививки. Напомним, что с понедельника, 8 ноября, деятельность посредников, торгующих сертификатами о вакцинации, переходит в сферу уголовной ответственности.