Скандал в спортивной жизни Тулы: Александра Гетманского могут лишить права на матч за звание чемпиона мира по шашкам Фото: соцсети

В июле тульский шашист занял второе место на чемпионате мира в Таллине, что дало ему право сыграть в 2022 году с победителем Александром Шварцманом. Однако недавно исполком Всемирной федерации шашек изменил критерии отбора и принял решение о предоставлении допуска не для Александра, а для голландского шашиста Рулы Бомстры.

Сейчас Гетманский отправил в этический комитет федерации протест, но ответа пока нет, из-за чего туляк не может защищать свои права в спортивном арбитражном суде CAS.