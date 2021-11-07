Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт7 ноября 2021 15:00

Скандал в спортивной жизни Тулы: Александра Гетманского могут лишить права на матч за звание чемпиона мира по шашкам

На данный момент он уже является двукратным чемпионом мира
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скандал в спортивной жизни Тулы: Александра Гетманского могут лишить права на матч за звание чемпиона мира по шашкам

Скандал в спортивной жизни Тулы: Александра Гетманского могут лишить права на матч за звание чемпиона мира по шашкам

Фото: соцсети

В июле тульский шашист занял второе место на чемпионате мира в Таллине, что дало ему право сыграть в 2022 году с победителем Александром Шварцманом. Однако недавно исполком Всемирной федерации шашек изменил критерии отбора и принял решение о предоставлении допуска не для Александра, а для голландского шашиста Рулы Бомстры.

Сейчас Гетманский отправил в этический комитет федерации протест, но ответа пока нет, из-за чего туляк не может защищать свои права в спортивном арбитражном суде CAS.