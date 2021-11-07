Реставраторы приступили к удалению надписи «Успех», сделанной вандалами на стене Тульского кремля Фото: соцсети

Накануне реставраторы приступили к очищению стены Тульского кремля от надписи, которую нанесли неизвестные вандалы. Работы выполняет «СтройПроектИнжиниринг», ранее уже приводившая в порядок памятник архитектуры к 500-летию, поэтому ее специалисты знают все тонкости работы с исторической кладкой.

Ориентировочно все завершится к 9 ноября. Стоимость работ оплачивает страховая компания.

Полиция продолжает устанавливать личность вандалов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.