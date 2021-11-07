С 8 ноября вход в торговые центры Тульской области будет только по QR-кодам Фото: Алексей ФОКИН

Итак, с завтрашнего дня расширяется сфера применения QR-кодов. Теперь войти в торговый центр за покупками можно будет только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию либо перенесенную болезнь или же ПЦР-теста, действие которого длится три дня. И, естественно, паспорта.

В тульских торговых центрах к новому режиму подготовлены. Осуществлять проверку QR-кодов будут охранники - все они обеспечены специальными сканерами.

Заявлено, что в ТЦ также будут дежурить полицейские для соблюдения порядка и контроля масочного режима.

Напомним также, что с 8 ноября все пожилые граждане должны уйти на самоизоляцию.