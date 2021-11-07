Из пожара в Туле спасены двое взрослых и ребенок Фото: материалы пресс-служб

Сигнал о возгорании в пятиэтажном жилом доме на Одоевском шоссе в Туле поступил 6 ноября в 23.42. Открытое горение было ликвидировано в 00:10 силами 6 пожарных расчетов.

Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу были спасены три человека, среди которых и ребенок. Также эвакуировано 10 человек. Есть пострадавшие.

В результате происшествия комната и коридор выгорели, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.