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Происшествия7 ноября 2021 10:01

Из пожара в Туле спасены двое взрослых и ребенок

В целом было эвакуировано еще 10 человек
Игорь КОПЫТОВ
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Из пожара в Туле спасены двое взрослых и ребенок

Из пожара в Туле спасены двое взрослых и ребенок

Фото: материалы пресс-служб

Сигнал о возгорании в пятиэтажном жилом доме на Одоевском шоссе в Туле поступил 6 ноября в 23.42. Открытое горение было ликвидировано в 00:10 силами 6 пожарных расчетов.

Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу были спасены три человека, среди которых и ребенок. Также эвакуировано 10 человек. Есть пострадавшие.

В результате происшествия комната и коридор выгорели, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.