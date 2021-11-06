В аварии под Тулой погиб 33-летний водитель Hyundai Solaris Фото: соцсети

В 9.45 утра 6 ноября на 215 километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области 33-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris, по предварительной информации, на большой скорости выехал на «встречку», где совершил столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался, водитель Ford госпитализирован с различными травмами. Оба атомобиля, скорее всего, уже не подлежат восстановлению.