Домашний матч тульского «Арсенала» с «Уфой» рассудит Кирилл Левников Фото: материалы пресс-служб

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги в Туле будет судить 37-летний арбитр ФИФА Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Помогать Левникову будут Андрей Веретешкин и Роман Милюченко, также петербуржцы. Резервный судья Анастасия Пустовойтова из Москвы. Инспектирует матч Фейзудин Эрзиманов (Московская область), делегат РПЛ москвич Айваз Казиахмедов.

Кстати, впервые матчи оружейников невский рефери обслуживал в ФНЛ-2013/14, во всех трех играх туляки одержали победу. В дальнейшем Кирилл Левников неоднократно судил матчи арсенальцев в РПЛ и Кубке России. Последний из них – игра 12 тура на выезде с «Ростовом», оказавшаяся для туляков разгромной.

Напомним, что матч «Арсенал» - «Уфа» состоится уже сегодня при допуске на трибуны зрителей.