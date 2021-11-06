На пожаре в Узловой Тульской области серьезно пострадал мужчина Фото: материалы пресс-служб

4 ноября около пяти часов дня был получен сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Беклемищева в Узловой.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение за 7 минут. В результате происшествия в квартире сгорели диван и постельные принадлежности, закоптились стены по всей площади. Причина возгорания уточняется.

Из квартиры пожарные спасли 50-летнего мужчину. Он получил ожог верхних дыхательных путей. Еще 7 жильцов дома были эвакуированы.