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Спорт5 ноября 2021 15:13

Матч «Арсенал» - «Уфа» пройдет со зрителями на трибунах

Согласно последнему Указу губернатора это разрешено
Игорь КОПЫТОВ
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Матч «Арсенал» - «Уфа» пройдет со зрителями на трибунах

Матч «Арсенал» - «Уфа» пройдет со зрителями на трибунах

Фото: материалы пресс-служб

С 6 ноября разрешается проводить спортивные мероприятия со зрителями, но всем им понадобится QR-код. Поэтому на матче 14-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уфой» смогут присутствовать до 30% зрителей.

Руководство клуба предупреждает, что в сертификате должно быть полностью написаны фамилия, имя, отчество, а также указаны номер и серия паспорта, дата рождения. К сертификату необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

Начало матча 6 ноября в 14.00, но из-за проверки документов клуб просит болельщиков приходит заранее.