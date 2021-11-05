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Общество5 ноября 2021 14:20

С 8 ноября в торговые центры в Тульской области можно будет попасть только с QR-кодом

В регионе расширяются сферы применения цифровых сертификатов
Игорь КОПЫТОВ
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С 8 ноября в торговые центры в Тульской области можно будет попасть только с QR-кодом

С 8 ноября в торговые центры в Тульской области можно будет попасть только с QR-кодом

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области приняты новые антиковидные меры, действующие с понедельника. Так, с 8 ноября в торговых центрах будут требовать QR-коды со всех, кроме тех, кто идет в ТЦ за прививкой, и детей, идущих в сопровождении родителей, имеющих QR-код. Альтернативой кода может стать отрицательный тест на ковид.

Также с 8 ноября все непривитые люди старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию по месту жительства или пребывания.