С 8 ноября в торговые центры в Тульской области можно будет попасть только с QR-кодом Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области приняты новые антиковидные меры, действующие с понедельника. Так, с 8 ноября в торговых центрах будут требовать QR-коды со всех, кроме тех, кто идет в ТЦ за прививкой, и детей, идущих в сопровождении родителей, имеющих QR-код. Альтернативой кода может стать отрицательный тест на ковид.

Также с 8 ноября все непривитые люди старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию по месту жительства или пребывания.