В центре Тулы появится Мятный сквер Фото: материалы пресс-служб

Расположится новое общественное пространство в Центральном переулке. Надо отдать должное, что напротив бывшего ТЦ «Тройка» сквер существовал уже с «нулевых» годов, но особым благоустройством он не блистал. Теперь же концепция оформления Мятного сквера подготовлена, ведется разработка проектно-сметной документации. В середине ноября эту работу планируют завершить.

В рамках проекта благоустройства в Мятном сквере предусмотрены зона для отдыха, неформального общения, летнее кафе с туалетом, событийная зона со сценой, установка раздвижных конструкций для чтения и многое другое.