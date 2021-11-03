Житель Ефремова устроил пьяное ДТП, скрылся с места преступления и заявил, что его машину угнали

За ложный донос мужчине назначили 360 часов обязательных работ Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове пьяный водитель без прав устроил ДТП и хотел избежать ответственности, ложно заявив, что его машину угнали. Обман выявился, и злоумышленника предали суду.

В судебном следствии было установлено, что вечером 28 июня ранее не судимый обвиняемый, будучи пьян, ехал на своей машине под Ефремовом. До этого мужчина был лишен водительских прав. На трассе около деревни Большие Медведки его заметили сотрудники ДПС, которые стали его преследовать. Не желая, чтобы его задержали и выписали штраф, обвиняемый попытался скрыться, не справился с управлением, от чего Lada врезалась в дерево, а потом вышел из машины и скрылся.

Затем, желая избежать ответственности, он сделал ложное заявление, что кто-то угнал его машину. Подсудимый сначала позвонил в полицию, а потом и написал письменное заявление.

Однако обман мужчины быстро раскрыли. В суде обвиняемый признал свою вину. За ложный донос ему назначили 360 часов обязательных работ. Сейчас осужденный находится под подпиской о невыезде.