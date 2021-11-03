В Туле балкон упал на стоящую внизу машину: ущерб взыскали с управляющей компании

Гражданское дело рассмотрел Советский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

В Туле Советский районный суд рассмотрел гражданское дело местного жителя о о взыскании материального ущерба и судебных расходов.

В судебном заседании истец рассказал, что 4 мая 2021 года около 14:30 он припарковал свой автомобиль у дома на Красноармейском проспекте. Около 15:00 мужчина обнаружил, что на его машину упала облицовочная плитка с балкона квартиры на одном из верхних этажей.

Плитка повредила автомобилю крышу, облицовку крыши, правую заднюю дверь, стекло задней двери, два рейлинга крыши, крышку багажника и ее стекло, а также задние крылья и бампер. Стоимость ремонта машины составляет 231 126 рублей. Истец требовал взыскать с ответчика материальный ущерб и судебные расходы.

Ответчиком в данном деле вступило ООО «Жилцентр», обслуживающее данный дом. Суд установил, что данная плитка была неотделимой частью самого балкона, который не мог функционировать без данного ограждения. Хозяин квартир пояснил, что балкон с момента покупки жилья он не ремонтировал и не делал застекление. Учтя то, что ограждение балкона относится к несущей конструкции, суд пришел к выводу, что за падение плитки должна отвечать управляющая компания.

Суд постановил взыскать с ООО «Жилцентр» возмещение материального ущерба в 231 126 рублей, госпошлину при обращении в суд 5 511 рублей, расходы по оценке причиненного ущерба в размере 6900 руб., по составлению искового заявления для обращения в суд в размере 3500 рублей