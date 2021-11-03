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Общество3 ноября 2021 11:11

Житель Новомосковска снова сел за руль без прав и получил 160 часов обязательных работ

Его задержали сотрудники Госавтоинспекции в Узловой
Елена Иргиз
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Приговор по уголовному делу вынес Узловский городской суд

Приговор по уголовному делу вынес Узловский городской суд

Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой осудили жителя Новомосковска, севшего за руль в пьяном виде повторно. Приговор по уголовному делу вынес местный городской суд.

Выяснилось, что обвиняемый ранее уже садился за руль в нетрезвом виде и в апреле 2021 года ему уже выписывали административное наказание. Тем не менее, в мае 2021 года подсудимый, будучи пьян, снова сел за руль около одного из домов мкр. Залесный и поехал в сторону Узловой, где его и задержали сотрудники ГИБДД.

За повторное вождение в пьяном виде суд назначил обвиняемому 160 часов обязательных работ, лишив его водительских прав на 2,5 года.