В Тульской области осудили троицу, занимавшуюся инсценировкой ДТП Фото: Алексей ФОКИН

Схема была достаточно проста: обвиняемые покупали авто, инсценировали ДТП, а затем обращались в страховую фирму со знакомым сотрудником. Тот в свою очередь составлял акты осмотра поврежденных авто без участия собственников и после оформления необходимых документов в максимально короткий срок передавал их в расчетно-аналитический центр для определения размера причиненного ущерба и осуществления страховых выплат. Установлены 7 фактов подложных ДТП, организованных в период с августа 2017 года по март 2019. Суммарный ущерб страховой компании составил более 2 миллионов рублей.

Согласно приговору суда, злоумышленники приговорены пропорционально степени причастности к преступлению к 4,5, 5 и 6 годам лишения свободы. Также каждый из них должен заплатить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.