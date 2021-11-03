Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 12:21

За минувшую неделю в Тульской области выявлено более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения

Среди них 546 связаны с неправильной тонировкой
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За минувшую неделю в Тульской области выявлено более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения

За минувшую неделю в Тульской области выявлено более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения

Фото: Алексей ФОКИН

В целом за последнюю неделю октября, как всегда, наибольшую часть составили превышение скорости и выезд на «встречку» - 49 795 случав.

45 водителей нарушали требования к перевозке детей, 51 — за то, что не предоставили преимущества в движении пешеходам, 10 — катались без водительских прав, 546 — за излишнюю тонировку стекол. Еще 65 человек управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. 26 из них отказались проходить медосвидетельствование.

190 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.