За минувшую неделю в Тульской области выявлено более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения Фото: Алексей ФОКИН

В целом за последнюю неделю октября, как всегда, наибольшую часть составили превышение скорости и выезд на «встречку» - 49 795 случав.

45 водителей нарушали требования к перевозке детей, 51 — за то, что не предоставили преимущества в движении пешеходам, 10 — катались без водительских прав, 546 — за излишнюю тонировку стекол. Еще 65 человек управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. 26 из них отказались проходить медосвидетельствование.

190 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.