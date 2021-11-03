Под Тулой нетрезвый водитель «подтолкнул» на трассе автоледи Фото: материалы пресс-служб

2 ноября в 19.30 на улице Центральная села Хрущево в Большой Туле 35-летний мужчина без водительских прав и будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем Nissan Almera не рассчитал свои силы и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем Citroen C4.

В результате ДТП 28-летняя девушка, управлявшая «Ситроеном» получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.