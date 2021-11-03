В Новомосковске за антисанитарию оштрафовали менеджера крупного продуктового магазина

Приговор по административному делу вынес местный городской суд Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске за антисанитарию оштрафовали менеджера крупного магазина. Приговор по административному делу вынес местный городской суд.

Было установлено, что 5 октября 2021 года с 11:00 до 12:00 в магазине «Спар» ООО «Спар Тула» в Новомосковске обнаружили нарушение санитарных правил и гигиены, допущенных менеджером магазина. В частности, не было инструкции по применению дезинфицирующего средства («Астера»), уборочный инвентарь не был промаркирован и вещи для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений хранились вместе, торговый зал и складские помещения убирались плохо: на полу была грязь, в углах – мусор, в холодильных камерах решетки вентиляторов были грязные, в помещении магазина заметили даже тараканов.

На суде обвиняемая признала свою вину, заявив, что сейчас все недостатки устранены. Тем не менее, ее приговорили к штрафу в 25 000 рублей за выявленные нарушения.