В Одоеве начальница почты присвоила себе выручки больше 160 000 рублей

Женщина, пользуясь служебным положением, укрывала сведения о реализации товаров, которые принадлежали отделению почтовой связи Фото: Алексей ФОКИН

В Одоеве осудили бывшую начальницу отделения почты по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения».

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемая была начальником передвижного отделения почтовой связи в Одоеве. Женщина, пользуясь служебным положением, укрывала сведения о реализации товаров, которые принадлежали отделению почтовой связи. А все вырученные от их продажи деньги обвиняемая забирала себе и тратила на личные нужды, приобретя таким образом 163 536 рублей.

На суде женщина в совершенном преступлении призналась и раскаялась. Ей назначили штраф в 150 000 рублей.