Почти полтора миллиона рублей отдала мошенникам жительница Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Жертвами преступлений стали 10 жителей региона, которых обманули в сумме на 2 миллионов 242 тысяч рублей.

Самый крупный куш злоумышленники сорвали в Новомосковске. Так, мошенники убедили 62-летнюю женщину перевести на их лицевой счет 1,348 млн рублей. А под предлогом получения хорошей прибыли от инвестиций 60-летний мужчина отдал виртуальным собеседникам 704 тысячи рублей.

Сейчас в УМВД по всем фактам проводятся проверки.