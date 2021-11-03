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Происшествия3 ноября 2021 10:17

Почти полтора миллиона рублей отдала мошенникам жительница Тульской области

За сутки туляки телефонным мошенникам более двух миллионов рублей
Игорь КОПЫТОВ
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Почти полтора миллиона рублей отдала мошенникам жительница Тульской области

Почти полтора миллиона рублей отдала мошенникам жительница Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Жертвами преступлений стали 10 жителей региона, которых обманули в сумме на 2 миллионов 242 тысяч рублей.

Самый крупный куш злоумышленники сорвали в Новомосковске. Так, мошенники убедили 62-летнюю женщину перевести на их лицевой счет 1,348 млн рублей. А под предлогом получения хорошей прибыли от инвестиций 60-летний мужчина отдал виртуальным собеседникам 704 тысячи рублей.

Сейчас в УМВД по всем фактам проводятся проверки.