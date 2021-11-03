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Общество3 ноября 2021 9:56

В Туле две гостиницы заселяли клиентов с нарушениями коронавирусных оганичений

Только за минувший уик-энд Роспотребнадзор по Тульской области обнаружил массу нарушений
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле две гостиницы заселяли клиентов с нарушениями коронавирусных оганичений

В Туле две гостиницы заселяли клиентов с нарушениями коронавирусных оганичений

Фото: Игорь КОПЫТОВ

После введения QR-кодов в Тульской области специалисты Роспотребнадзора провели проверки объектов сферы предоставления мест для временного проживания и спорта.

Из 14 гостиниц и отелей в отношении четырех в Туле и Щекино возбуждены дела по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Также были выявлены факты заселения клиентов без предъявления QR-кодов в тульских гостиницах «Светлана» и «Профит».

Среди 12 фитнес-центров и плавательных бассейнов, возбуждено также 6 административных дел.