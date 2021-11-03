В Одоеве суд прекратил дело об угоне: стороны помирились

В судебном заседании потерпевший по делу хозяин машины попросил судью прекратить уголовное дело, так как они с подсудимой помирились Фото: Алексей ФОКИН

Одоевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по статье «Угон» и прекратил разбирательство.

Как выяснилось на суде, 23 июля обвиняемая женщина вместе со своим знакомым приехали в поселок Одоев, который принадлежал мужчине. Он вышел из автомобиля по делам, оставив в салоне машины подсудимую, которая была пьяна. Так как мужчина долго не возвращался, женщина пересела на место водителя, завела машину и уехала. На одной из улиц поселка ее остановили сотрудники полиции.

Однако в судебном заседании потерпевший по делу хозяин машины попросил судью прекратить уголовное дело, так как они с подсудимой помирились. Суд вынес соответствующее постановление в связи с примирением сторон.