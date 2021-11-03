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Общество3 ноября 2021 9:32

Четыре деревни и один поселок под Тулой останутся без воды 3 ноября

Это связано с различными ремонтными работами
Елена Иргиз
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После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 ноября, в четырех деревнях и одном поселке под Тулой не будет воды. Это связано с различными работами.

Так, с 10:00 отключат воду в деревне Харино, так как в это время будут ликвидировать аварию возле дома № 1 по улице Ореховой.

А с 11:00 без воды останутся п. Рождественский, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семёновка, так как сотрудники АО «Тулагорводоканала» будут ремонтировать труб около дома " 62 в деревне Рождественка по обращению хозяина дома.

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода.