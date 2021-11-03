В Туле столкнулись полицейский автомобиль и машина инкассаторов

Фото: очевидцы происшествия из группы "Тула. Советский район"

В Туле на пересечении улиц Ф. Энгельса и Первомайской столкнулись полицейский автомобиль и машина инкассаторов. Авария случилась поздно вечером 2 ноября. О ней сообщили очевидцы в социальных сетях.

При этом на полицейской машине была включена сирена.

По данным региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал один из сотрудников полиции, его травмы оказались легкими, жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту случившейся аварии проводится проверка.