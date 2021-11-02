В Алексине директор центра коммунального обслуживания утаила от налогов более 8 миллионов рублей

В преступлении обвиняется директор Алексинского районного центра коммунального обслуживания Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере». В нем обвиняется директор Алексинского районного центра коммунального обслуживания.

По предварительным данным следствия, с октября 2018 по август 2021 обвиняемая, желая скрыть денежные средства организации, за счет которых должна быть взыскана недоимка по налогам, рассчитывалась с контрагентами, не зачисляя деньги на счета центра коммунального обслуживания. Таки образом женщине удалось скрыть от налогов более 8 миллионов рублей. Они пошли на финансово-хозяйственные нужды организации.

Следствие завершено. Уголовное дело направлено в местный районный суд.