Тульские росгвардейцы задержали похитителей гипсовой скульптуры коня из школы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вечером 1 ноября на централизованный пульт охраны Росгвардии поступило сообщение о краже гипсовой скульптуры коня с территории школьного двора в Привокзальном районе Тулы.

Прибывшему на место экипажу вневедомственной охраны в учебном учреждении сообщили, что на территорию двора проникли неизвестные молодые люди, которые унесли скульптуру в неизвестном направлении. Вскоре неподалеку от школы росгвардейцы обнаружили троих молодых людей, схожих по описанию. У одного из них в руках и находилась пропажа.