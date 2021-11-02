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Общество2 ноября 2021 17:11

Тульские росгвардейцы задержали похитителей гипсовой скульптуры коня из школы

Мотивы похитителей неясны до сих пор
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские росгвардейцы задержали похитителей гипсовой скульптуры коня из школы

Тульские росгвардейцы задержали похитителей гипсовой скульптуры коня из школы

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вечером 1 ноября на централизованный пульт охраны Росгвардии поступило сообщение о краже гипсовой скульптуры коня с территории школьного двора в Привокзальном районе Тулы.

Прибывшему на место экипажу вневедомственной охраны в учебном учреждении сообщили, что на территорию двора проникли неизвестные молодые люди, которые унесли скульптуру в неизвестном направлении. Вскоре неподалеку от школы росгвардейцы обнаружили троих молодых людей, схожих по описанию. У одного из них в руках и находилась пропажа.