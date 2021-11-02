3 ноября в Туле трамваи изменят маршрут движения Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением 3 ноября работ по опиловке деревьев по ул. Коминтерна на участке от ул. Фрунзе до ул. Федора Смирнова будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на данном участке.

А с 10:00 до 15:00 - ограничено движение трамваев маршрутов №№ 3, 9, 10 и 14. Так «трешка» поедет от Щегловской засеки до кольца на Красном перекопе. Маршруты № 9 и № 10 пойдут через центр города по схеме маршрута № 15. А маршрут № 14 от Басово через Энгельса и Советскую, потом Оборонную до кольца на Красном перекопе.