Жители Новомосковска жалуются на неприятный запах в городе

Фото: Новомосковский городской портал

С понедельника, 1 ноября, жители Новомосковска жалуются на тяжелый вонючий запах, от которого невозможно нормально дышать. Жалобы на кислую вонь, похожую на «аромат» силоса или канализации были и от жителей Узловой.

Данный факт подтвердили и сотрудники официальных ведомств. Вначале подозрение пало на несколько предприятий - филиал ООО «Саф-Нева» в городе Узловая, ООО «Агрогриб» и «Куриное царство». Ведомства предположили, что на них не соблюдали технологические процессы, однако проверка этого не подтвердила.

В настоящее время источник происхождения неприятного запаха неизвестен.