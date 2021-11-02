В Одоеве местный житель попытался дать взятку за нелегальную постановку на учет иностранца

Общая сумма взятки составляет 25 837 рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Одоеве отложено судебное заседание по обвинению местного жителя в даче взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий.

Как установило предварительное расследование, 17 августа 2021 года обвиняемый во время телефонного разговора предложил начальнику отделения по вопросам миграции взятку в 60 000 рублей за незаконную постановку гражданина Нигерии на миграционный учет и оформления разрешения на его временное проживание в Российской Федерации. А 30 августа 2021 года мужчина лично передал часть взятки - 25 000 рублей и две коробки конфет. Потом его задержали сотрудники полиции. Общая сумма взятки составляет 25 837 рублей.

Сейчас подозреваемый арестован. Суд по данному делу отложен на 11 ноября, так как на предыдущее заседание не явился защитник. Заседание начнется в 10:00 утра в Одоевском межрайонном суде.