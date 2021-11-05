Туляки могут увидеть собственными глазами униформу и повседневную одежду госслужащих царской России Фото: материалы пресс-служб

Оригинальная экспозиция «Чин чином» посвящена двум темам: униформе госслужащих царской России и ностальгии по этой эпохе, вдохновляющей на реконструкцию исторического костюма.

Посетители смогут увидеть подлинные и восстановленные энтузиастами вещи коллежского асессора министерства финансов учреждений Тульской губернии времен Николая II из тематической коллекции руководителя историко-патриотического центра «Тульский оборонительный рубеж» Сергея Казанского.