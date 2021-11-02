В Новомосковске местный житель ограбил 17-летнюю девушку: расследование завершено

За подобное преступление злоумышленнику грозит до 7 лет колонии Фото: Алексей ФОКИН

Следователи в Новомосковске завершили расследование преступления по статье «Грабеж с применением насилия».

Как установило предварительное следствие, 22 сентября около 18:00 вечера подозреваемый 38-летний житель Новомоскоска решил ограбить проходящую мимо него 17-летнюю девушку, схватив ее за шею и вырвав из рук сумку. В ней находились документы девушки и банковская карта. Когда девушка попыталась сопротивляться, напавший ударил ее ногой и скрылся с места происшествия.

Сейчас мужчина найден и находится под арестом. Уголовное дело с доказательствами, изобличающими жителя Новомосковска в данном преступлении, будет передано в суд. За подобное преступление злоумышленнику грозит до 7 лет колонии.