Как ведут прием медучреждения Тульской области до конца праздничных дней Фото: Алексей ФОКИН

5 и 6 ноября с 8:00 до 18:00 организован полноценный прием терапевтов, педиатров и узких специалистов. Пациентов, которые записаны на более поздние часы переведут на другое время приема.

7 ноября с 09:00 до 15:00 будет работать дежурный врач, кабинет неотложной помощи и прививочный кабинет. Кроме этого, организован забор мазков для ПЦР-тестов, обслуживаются вызовы на дом, проводится флюроография и рентген.

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице и детский травмпункт облбольницы работают в обычном круглосуточном режиме.