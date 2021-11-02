За удар сотрудника полиции житель ОДоева отправится в колонию на 2 года

Во время заседания мужчина вину свою признал и раскаялся Фото: Алексей ФОКИН

В Одоеве межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В преступлении обвинялся местный житель.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 14 августа 2021 года в Одоеве местная полиция задержала обвиняемого за нарушение общественного порядка – мужчина был пьян и около одного из домов громко матерился. Сотрудник полиции объяснил мужчине, что так делать не надо и теперь на него составят протокол об административном правонарушении. Однако обвиняемый не захотел подчиняться и прекращать грубую нецензурную брань и ударил участкового кулаком в плечо.

Сообщается, что ранее мужчина уже был судим за другие преступления. Во время заседания он вину свою признал и раскаялся.

Суд назначил жителю Одоева 2 года колонии строгого режима.