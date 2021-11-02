В Туле обработали от коронавируса Сквер памяти воинов-интернационалистов Фото: материалы пресс-служб

Силами сотрудников МЧС России была проведена санитарная обработка лавочек, тротуаров, и прилегающей территории Сквера памяти воинов-интернационалистов в городе Тула. Дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных, но разрушительно влияет на вирусы.

Также ежедневно силами пожарно-спасательных подразделений проводится обработка общественных пространств объектов с массовым пребыванием людей. Таких, как школы, детские сады, автовокзалы.