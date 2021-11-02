В исправительной колонии № 6 в Тульской области вновь запрещены длительные свидания Фото: Алексей ФОКИН

В связи с высоким риском возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции со 2 ноября 2021 года в ФКУ ИК-6 в Новомосковске приостановлено проведение длительных свиданий.

Краткосрочные свидания предоставляются в помещениях, оборудованных защитными стеклами, с использованием средств индивидуальной защиты: масок, бахил, перчаток, с соблюдением правил социального дистанцирования.

Об отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно.