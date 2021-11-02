За мошенничество с продажей автозапчастей житель Новомосковска отработает 300 часов

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске мировой суд рассмотрел уголовное дело по статье «Мошенничество». В пяти подобных преступлениях обвинялся местный житель.

Как было установлено в ходе судебного следствия, с 25 февраля по 23 мая 2020 года обвиняемый разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито» сообщения о продаже запчастей на автомобиль. Жители разных областей переводили деньги за предлагаемый товар, но его в итоге не получали. Такими обманными действиями мужчине удалось получить 41 500 рублей, которые он потратил на личные нужды.

Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.