Тулякам расскажут о мифах, окружающих рептилий в рамках «Ночи искусств» Фото: Алексей ФОКИН

Животные и искусство всегда были неразрывно связаны. Зачастую первые становятся символом второго.

В этом году в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» Тульский экзотариум совместил «Ночной зоопарк» и искусство. Посетителей ожидает не просто экскурсия по экспозиции, но на мероприятии будет рассказано, какие мифы окружают животных. Ведь иногда одно и то же животное в разных традициях может символизировать совершенно разные вещи.

Начало сегодня, 4 ноября, в 20.00.