В Туле трое подельников продавали информацию о звонках и переписках различных абонентов

Подсудимые нарушали Федеральный закон «О связи» и статью Конституции о неприкосновенности частной жизни Фото: Алексей ФОКИН

В Туле Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело по нескольким статьям, основными из которых являются «Нарушение тайны переписки» и «Подделка документов».

Как было установлено в ходе предварительного следствия, трое подсудимых за деньги предоставляли желающим информацию о входящих и исходящих телефонных звонках различных абонентах, а также интернет-соединениях - дату, время, продолжительность, номера абонентов и различные другие данные, позволяющие определить, кому звонил и с кем связывался тот или иной абонент, и где находился его собеседник.

Таким образом подсудимые нарушали Федеральный закон «О связи» и статью Конституции о неприкосновенности частной жизни. Кроме того, сведения у операторов сотовой связи информации о соединениях между абонентами подсудимые получали под видом сотрудников правоохранительных органов, ссылаясь на то, что данные нужны якобы для расследования уголовных дел. Для этого обвиняемые предоставляли поддельные судебные постановления и служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел.

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом. Меру наказания определит суд.