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Общество2 ноября 2021 11:15

Сделанную вандалами надпись на стене Тульского кремля уберут за счет страховщиков

Полиция в данный момент устанавливает личность вандала
Игорь КОПЫТОВ
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Сделанную вандалами надпись на стене Тульского кремля уберут за счет страховщиков

Сделанную вандалами надпись на стене Тульского кремля уберут за счет страховщиков

Фото: соцсети

30 октября неизвестный «украсил» стену Тульского кремля граффити со словом «Успех». Надпись до сих пор не удалена. Причина: инспекция Тульской области по охране памятников и подрядная организация, имеющая лицензию на проведение реставрационных работ готовят проект и смету по устранению надписи. Работы будут проведены за счет страховой компании.

Сложность в ситуацию привносит сама поверхность, на которой сделана надпись — ее рельеф и историческая ценность кладки, поэтому пользоваться агрессивными средами в данном случае нельзя.

Кстати, вандалу (или нескольким) может грозить штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов, 3 года принудительных работ или лишение свободы.