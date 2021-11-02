В Киреевском районе Тульской области должны обустроить новую автостанцию Фото: Алексей ФОКИН

Жители поселка Болохово Киреевского района оказались заложниками ситуации с вводом в строй новой автостанции. Территория, отведенная под ее строительство оказалась принадлежащей частному лицу, который разрешил построить там только диспетчерский пункт продажи билетов. Вместе с тем, еще год назад он оказался в реестре автостанций региона. Хотя ни по каким параметрам объект ей не соответствует.

Решение по благоустройству пункта к зимнему времени должно быть проработано уже до наступления праздничных дней.