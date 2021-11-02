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Общество2 ноября 2021 10:04

В Киреевском районе Тульской области должны обустроить новую автостанцию

На данный момент она практически не пригодна к использованию
Игорь КОПЫТОВ
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В Киреевском районе Тульской области должны обустроить новую автостанцию

В Киреевском районе Тульской области должны обустроить новую автостанцию

Фото: Алексей ФОКИН

Жители поселка Болохово Киреевского района оказались заложниками ситуации с вводом в строй новой автостанции. Территория, отведенная под ее строительство оказалась принадлежащей частному лицу, который разрешил построить там только диспетчерский пункт продажи билетов. Вместе с тем, еще год назад он оказался в реестре автостанций региона. Хотя ни по каким параметрам объект ей не соответствует.

Решение по благоустройству пункта к зимнему времени должно быть проработано уже до наступления праздничных дней.