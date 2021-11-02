В Туле отремонтируют улицу Демидовскую

Фото: администрация города Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжают ремонтировать дороги. Так, на улице Механизаторов в поселке Ленинском ремонтируют около двух километров дороги - уже выполнено фрезерование и положен выравнивающий слой, ведутся работы по укладке верхнего слоя и обустройству съездов.

Как сообщает городская администрация, к настоящему моменту уже закончились работы на улицах пр-т Ленина, улицы 3-я Овражная, 2-ая Волоховская, Овражная, Лучевая, в п. Косая Гора – Рвовский переулок, улицы Стрекаловская, Вахрушева, Л. Толстого.

В планах на ближайшее будущее также ремонт улицы Демидовской и еще 5 участков дорог. Работы должны закончиться до 10 ноября.