Часть Тульской области накрыл сильный туман с очень низкой видимостью: метеопредупреждение

В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в ближайшие 1-3 часа местами по территории региона ожидается сильный туман с низкой видимостью 200-700 метров.

Спасатели напоминают жителям Тулы и области о правилах личной безопасности в тума. В это сложное погодное явление необходимо соблюдать несколько рекомендации при движении на дорогах:

- на автомобиле должны быть исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары, которые помогут стать заметнее для других участников дорожного движения;

- при движении по загородным дорогам не следует слишком приближаться к обочине, так как там могут быть пешеходы и другие автомобили без габаритных огней;

- во время плохой видимости нужно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до других транспортных средств, а также быть готовым остановиться в пределах видимости дороги и не совершать обгоны;

- в случае плотного, густого тумана следует прекратить движение, прижавшись максимально близко к правому краю или по возможности съехав на обочину, а затем - включить аварийную сигнализацию.

В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».