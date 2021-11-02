Тульских школьников пригласили поучаствовать в фестивальном марафоне «Нескучные каникулы» Фото: Алексей ФОКИН

Фестивальный марафон под лозунгом «Неделя с максимальной пользой: играй, учись и развивайся!» продлится по 7 ноября. Всего в программе онлайн-марафона – свыше тысячи мероприятий. Акцент сделан на виртуальные события, в которых школьники смогут принять участие не выходя из дома. Многие акции, интерактивные игры, викторины, мастер-классы рассчитаны на семейное творчество, совместную деятельность детей и родителей.

Специальный раздел фестивального марафона посвящен 80-летию обороны Тулы в Великой Отечественной войне.