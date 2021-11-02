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Звезды2 ноября 2021 9:28

Тульских школьников пригласили поучаствовать в фестивальном марафоне «Нескучные каникулы»

Мероприятие ориентировано на досуг юных туляков в каникулярный период
Игорь КОПЫТОВ
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Тульских школьников пригласили поучаствовать в фестивальном марафоне «Нескучные каникулы»

Тульских школьников пригласили поучаствовать в фестивальном марафоне «Нескучные каникулы»

Фото: Алексей ФОКИН

Фестивальный марафон под лозунгом «Неделя с максимальной пользой: играй, учись и развивайся!» продлится по 7 ноября. Всего в программе онлайн-марафона – свыше тысячи мероприятий. Акцент сделан на виртуальные события, в которых школьники смогут принять участие не выходя из дома. Многие акции, интерактивные игры, викторины, мастер-классы рассчитаны на семейное творчество, совместную деятельность детей и родителей.

Специальный раздел фестивального марафона посвящен 80-летию обороны Тулы в Великой Отечественной войне.