Какую погоду ждать тулякам 2 ноября

Атмосферное давление немного повышенное. Влажность - до 90% Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 2 ноября, в Туле будет облачно, к вечеру пройдет дождь, но затем небо прояснится. Воздух в течение дня прогреется не более +7..+8 °C.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-4 метра в секунду, вечером с порывами до 8-9 метров. Ночью и утром на дорогах гололедица, будьте внимательны и осторожны. Днем дороги влажные.

Атмосферное давление немного повышенное. Влажность - до 90%. Ночью и утром - небольшая геомагнитная активность.